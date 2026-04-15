公益財団法人SVリーグは15日、2026-27シーズンのSVライセンスの交付第2回の判定結果とリーグ編成について発表した。 2024-25シーズンに開幕したSV.LEAGUE（SVリーグ）。この2シーズンは男子が10クラブ、女子が14クラブが参加してきたが、2026-27シーズンについては男子が2クラブ増の12クラブ、女子が14クラブを維持したまま東西カンファレンス制（東地区7クラブ、西地区7クラブ）