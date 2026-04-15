「身の潔白を証明するため」。国税局の職員が警察官を名乗る人物に納税者の情報を漏えいです。 大阪国税局によりますと、情報漏洩をしたのは、課税第一部に所属する20代の職員です。 4月13日、職員が勤務中に、千葉県警の職員を名乗る人物から「捜査の過程で嫌疑がかかっている」という内容の電話があり、職業を問われ「税務署」と回答したところ、事件と関係がないことを確認するため、業務上の書類を送るよう要求された