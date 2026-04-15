HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、「ルックスが完璧」と絶賛された練習生AOI（大谷碧空・19歳）が「全くフィーリングを感じない」と酷評を受けた。【映像】「ルックスが完璧」と絶賛された練習生のビジュアル（酷すぎるパフォーマンスも）1万4000人の中から選ばれ、最終審査前のロサンゼルスでの合宿に臨んでいる候補生3人。3人揃って初めてのダンス＆ボーカルレッスンが