森友文書改ざん問題。財務省による主要な文書の最後の開示がされるも、遺族の願いは踏みにじられました。 （赤木俊夫の妻・雅子さん）「あ～こういう対応をされるんだなって。すごく悲しい」 こう話すのは近畿財務局元職員・赤木俊夫さん（当時54）の妻・雅子さんです。 俊夫さんは、森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書の改ざんを命じられたことを苦に2018年に自殺。妻の雅子さんは「真実が知りたい」と財務省