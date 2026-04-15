関東や東北の太平洋側では、木曜日の朝にかけて雨の降る所がありますが、日中は広い範囲で青空が戻ってくるでしょう。気温が上がり、東海から西では25℃以上の夏日になる所がある見込みです。【画像・CGで見る】このあとの降水の予想【関東や東北の太平洋側は朝にかけて雨】水曜日は前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で雨の降っている所があります。北陸は木曜日の明け方にかけて、関東や東北の太平洋側では朝にかけて雨の降る