日本ミシュランタイヤ（群馬県太田市）は15日、乗用車やトラック、二輪車用などの国内向けタイヤの出荷価格を6月1日から3〜5％引き上げると発表した。原材料や輸送コストの高騰が続き「自社努力だけで吸収することは困難」と説明している。値上げ対象は産業用車両や農機向けも含む。乗用車向けなどの冬用タイヤは、9月1日から値上げに踏み切る。