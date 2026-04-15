上野愛咲美女流名人囲碁の第37期女流名人戦3番勝負の第2局は15日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、上野愛咲美女流名人（24）が296手で挑戦者の藤沢里菜女流本因坊（27）に黒番2目半勝ちし、対戦成績2勝0敗で2期連続3度目の女流名人を獲得、女流立葵杯、女流棋聖と合わせ三冠を維持した。1988年に創設された女流名人戦は、今期で休止となることが決まっている。第37期女流名人の在位期間は来年4月15日まで。