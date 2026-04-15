女優の土屋太鳳（31）が8月3日に東京・恵比寿のブルーノート・プレイスで初のライブを開催する。タイトルは「TAOTSUCHIYApresents−Mo’swing−」。「最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい」と呼びかけた。女優として活躍する土屋は、音楽を役作りのスパイス、あるいは迷った時の羅針盤として心に抱きしめ続けてきた。声帯および舌小帯の機能に先天的な制限があり、手術やリハビリを経て音楽活