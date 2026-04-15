警視庁の警察学校で入校式が開かれ、新人警察官およそ600人が決意を新たにしました。【映像】警察学校の入校式の様子入校生代表 奥田ララ巡査（22）「良心のみに従って、公正に警察職務の遂行に当たることを厳粛に誓います」入校式には、4月1日付で採用された18歳から34歳までの新人警察官およそ600人が、午前と午後にわかれて出席しました。このうち3分の1以上にあたる217人が女性警察官です。親家和仁副総監は「悪と対峙し