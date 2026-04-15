千葉地方検察庁に新たな検事正が着任しました。きょう（15日）付で千葉地方検察庁の新たな検事正に着任したのは、安藤浄人氏（59）です。安藤検事正は山形県出身で、中央大学を卒業し、大阪地検特捜部副部長や東京高検の検事などを歴任。前任は札幌地検の検事正で、千葉での勤務は初めてということです。安藤検事正は「一つ一つの事件の解明に真摯に取り組み、起訴すべき事件はきちんと起訴し、起訴した事件につきましては、適切な