千葉県の県道で運転をめぐるトラブルから、20代の男性を刃物のようなもので脅したとして78歳の男が逮捕されました。【映像】78歳男が“刃物”を握り怒鳴りつける瞬間映像には、車から降りた男が助手席に向かって歩いていく様子や、その数十秒後、正面に回り込んだ男の右手に刃物のようなものが握られている様子が映っています。会社員の笠間實容疑者（78）は14日、千葉県白子町の県道で運転をめぐってトラブルになった20代の