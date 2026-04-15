■MLBドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのメッツ戦に今季4度目の先発登板に挑み、今季最長の7回2/3、104球を投げて、被安打4、奪三振7、四球1、失点1（自責1）と力投した。打線は1ー1の同点で迎えた8回にK.タッカー（29）の適時打で勝ち越しに成功。山本は勝ち負けはつかず、今季3勝