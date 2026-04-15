会社の車を運転する従業員への教育やアルコールチェックなどを担う安全運転管理者を置かなかったとして、電気工事業の会社が書類送検されました。【映像】家宅捜索に入る警視庁の様子千葉市の「アサカワ電機」と代表の30代の男性は2023年からおよそ2年にわたり、会社の車を運転する従業員への教育やアルコールチェックなどを担う安全運転管理者を置かなかった道路交通法違反の疑いで書類送検されました。事業所で5台以上の車