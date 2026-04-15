16日は天気が回復し、全国的に晴れるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■全国的に晴れ紫外線には要注意16日（木）は前線を伴った低気圧は次第に離れていく見込みです。東北から関東の太平洋側では、朝まで雨が残るところもありますが、昼前からは晴れてくるでしょう。日中は全国的に日差しの届くところが多くなりそうです。お出かけにも良い天気となりますが、紫外線には注意が必要です。紫外線の指数は、東日