4月15日、モデルでタレントの藤田ニコルが自身のInstagramを更新。妊娠・出産・育児の総合情報誌『たまひよ』の表紙を飾ったことを報告。同時に、自身のマタニティフォトを公開し話題となっている。藤田は、《実は、このたび4月15日発売の「たまごクラブ春号」の表紙に登場させていただくことになりました》と綴り、同誌のカバーを飾ったことを明かした。また、《たまごクラブは悩んだ事や知りたい事がわかりやすく教えてくれ