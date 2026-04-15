大御所芸人にも臆せずツッコミを入れ、爆笑問題・太田光から「関西一のツッコミ」と評されたお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤。そんな名倉からの“恐怖言動”を後輩芸人が明かし、SNSをざわつかせている。発端となったのは、4月11日に放送された、くりぃむしちゅー・上田晋也の冠バラエティ番組『上田ちゃんネル』（テレビ朝日系）。とろサーモンの久保田かずのぶがゲスト出演し、名倉と共演したエピソードを語った。「名倉