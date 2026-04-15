巨人ＯＢで現役時代はエースとして活躍し、監督も務めた堀内恒夫氏（７８）が１５日に自身のブログを更新し、ＮＰＢの審判員に対して異例の苦言を呈した。「審判と投手」と題したブログで引き合いに出したのは、前日１４日に甲子園球場で行われた阪神―巨人戦。阪神は才木浩人投手（２７）が６回２失点、巨人は則本昂大投手（３５）が６回無失点でそれぞれ降板し、どちらにも勝敗はつかなかった。堀内氏は通常であれば、選手た