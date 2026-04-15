ドジャース―メッツ米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地メッツ戦に先発。今季最多の104球を投げ、7回2/3、4安打7三振1失点の快投を披露し、チームは2-1で勝利した。敗れたメッツは屈辱の7連敗。敵地局のSNSには山本に完敗した事実を示す投稿が現れ、地元ファンから悲鳴が相次いだ。試合前の時点で20イニング連続無得点と貧打に陥るメッツ。山本が先発登板したこの日、リンドーアに先頭打者弾