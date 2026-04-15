俳優の妻夫木聡（４５）が１５日、東京ミッドタウンで行われたサッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント「ＴＨＥＰＥＲＦＥＣＴ黒ラベルＷＡＧＯＮ―ＬＩＶＥＤＲＡＦＴ―」オープニングイベントに登場した。サッポロビールは同イベントを１５日の東京を皮切りに、全国１３か所で順次開催する。イベントでは、生ビールの?１口目のうまさ?にちなみ、最高においしさを実感した瞬間について告白。「毎日、『今日の