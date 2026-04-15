東芝ライフスタイルは、豆挽きから抽出、ミルクフォームの生成までを全自動化した全自動エスプレッソ＆ラテマシン「ELM-A1B」を2026年5月中旬より発売します。実売予想価格は11万円前後（税込）。 「ELM-A1B」 記事のポイント 近年、カフェなどでエスプレッソやカプチーノ、カフェラテなどが広く親しまれ、自宅でも本格的なコーヒーを味わいたいというニーズが高まっていることから、本製品の開発にいたったそう。自宅で