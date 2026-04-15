一点投入で女性らしさをプラスできるスカート。甘めなデザインが苦手な大人女性には、カジュアルに着やすい「カーゴスカート」がおすすめです。今回は、これからの時季に穿きやすい軽やかな素材を使用した【GU（ジーユー）】のアイテムをピックアップ。嬉しい機能付きで、デイリーからレジャーまで活躍してくれそうです。 ボリュームシルエットが目を引くカーゴスカӦ