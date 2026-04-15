結婚生活において義実家との関係は非常に繊細であり、価値観の違いが家族の絆を揺るがすこともある中、今回は筆者の友人の体験をご紹介します。当初は穏やかで優しかった義両親に実の娘のように大切にされていましたが、数年前を境にその様子が変化し、戸惑いながらも家族の関係を守ろうと葛藤を抱えていました。しかし、その思いは義実家を訪れたある日、予想もしなかったかたちで裏切られることとなったのです。 祖父母を奪って