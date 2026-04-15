環境文化保健子ども福祉委員会岡山県議会 岡山県は15日、新しいスタジアムの実現可能性を探る協議会での議論に必要な調査について、結果の報告時期の想定を明らかにしました。調査項目は、建設コストや運営収支予想、経済効果などです。 岡山県によりますと、2026年9月に中間報告、2027年2月に最終報告を受ける想定で、現在調査の委託先を選定中です。 協議会の1回目の会合は4月26日に開かれ、その後は1～