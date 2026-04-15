元石川テレビで現在フリーで活動する今井友理恵アナウンサー(32)が15日までに自身のインスタグラムを更新。“気合い十分”なファッションでの推し活を報告した。 【写真】そのままステージに立てそう!?ふわふわスタイリッシュな宇宙的仕上がり 「XG World Tour THE CORE代々木」と題し、「2月のKアリで初参戦してすっかりハマり」込んだという7人組アーティストグループ・XGのワールド