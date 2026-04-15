浦安総合公園の遊具 約30年前に設置され、長年岡山の子どもたちに親しまれている岡山市の浦安総合公園の大型遊具。老朽化が進み、岡山市がリニューアルを進めています。 浦安総合公園の大型遊具は1998年に設置され、船を模したユニークなデザインが特徴です。 世代を超え岡山の子どもたちに親しまれている遊具ですが、設置から約30年の年月が経ち、劣化やサビなどが……。 岡山市は継続的に補修