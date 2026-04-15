2026年5月22日に日米同時公開される、全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』今回、「スター・ウォーズファン」から伝説が始まった“聖地”として愛される有楽町で、最新映画の公開を記念したイベント「映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALA