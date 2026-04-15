女優の土屋太鳳（３１）が８月３日に東京・恵比寿のブルーノート・プレイスで初ライブを開催することを１５日、発表した。２００８年に映画「トウキョウソナタ」でデビューして以降、ＮＨＫ連続テレビ小説「まれ」（１５年）のヒロイン、ミュージカル「ローマの休日」（２０年）で主演を務めるなど女優として第一線で活躍し続ける土屋。並行して、１２年に初主演を務めた映画「果てぬ村のミナ」での歌唱シーンを皮切りに音楽活