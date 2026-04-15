◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１５日、栗東トレセン時計が万全を物語っていた。カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は坂路を単走。冷静な脚取りで最後まで集中力を保ち、マイペースを刻んでいく。５８秒３―１４秒２。もう整えるだけで十分だった。騎乗した田嶋助手は「折り合い、リズム、体調面の確認。一定のリズムで、程よい気合乗