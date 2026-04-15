ここは江戸時代に創業した老舗弁当店の工場直売所。店内を覗いてみると大勢の客の姿が…。お目当ては…お弁当ではなく「おにぎり」！？（おにぎりを購入）「値段が安くてとてもおいしいです」（おにぎりを購入）「あの大きさで2個100円は異常なくらい安いです」様々なモノの値段が値上がりしている中、なんと、おにぎり2個パックが破格の100円で販売。いったいなぜこんなに安いのでしょうか…。そこには工場直売ならではの安さの秘