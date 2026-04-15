宝塚雪組男役スター・瀬央（せお）ゆりあが主演する超現実浪漫（シュルレアリスム・ロマン）「ＤａｙＤｒｅａｍＤａｌｉ」が１５日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで開幕した。自身２度目の東上公演となる今作。２０世紀の世界を騒がせ続けた天才芸術家、サルバドール・ダリ（瀬央）が、最期の時を迎えようとしていた。目の前に謎の男が現れて、若返りと引き換えに世界の危機を救う協力を約束したことから始まる