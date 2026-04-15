◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節水戸１―１（ＰＫ３―２）千葉（１１日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉のＤＦ石尾陸登がケガから復帰し、念願の千葉とＪ１公式戦デビューを果たした。「うれしかった。やっとデビューできると思いました」と喜びをかみしめた。後半４２分には自身のロングスローからチャンスを演出し見せ場も作ったが、「勝ち切れていないので」と敗戦には悔しさもにじませた。それでも「自分の持ち味は