◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（１５日・静岡）巨人は１５日、ファーム・リーグ、ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発はドラフト３位・山城京平投手＝亜大＝。今季は３月２９日の開幕３戦目・阪神戦（東京ドーム）でプロ初登板初先発したが、２回０／３を３安打５四死球５失点。翌３０日に登録抹消された。２軍降格後は初登板となる。打線は吉川尚輝内野手が「２番・二塁」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨