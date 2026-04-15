小倉競輪場のF2ミッドナイト「ケイリンアドバンスオッズパーク」が最終日を迎えた。ガールズの決勝（7R）は実力接近の面白い一戦。2戦2勝でここに駒を進めた飯田風音（24＝埼玉）に注目したい。2日目の予選2では外並走から捲り追い込んだ。「重い感触もあるけど流れには反応できている。2日目は外並走だったけど脚には余裕があった」ここは大久保花梨との力勝負が見ものだ。