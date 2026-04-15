ゲーム実況グループ「三人称」のメンバー鉄塔が15日、グループ脱退を自身のXで発表した。自身の恋人以外の複数女性と関係を持ったことが明るみに出て、昨年11月からグループでの活動を自粛していた。鉄塔は「自粛期間中、これからの三人称の在り方について3人で何度も話し合いを重ねました。その結果、最終的には「別々の道を歩むことが、三人称という場所を守るため唯一の選択である」という結論に、全員で辿り着きました」