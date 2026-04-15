12日の桜花賞を制したスターアニス（牝3＝高野、父ドレフォン）は牝馬クラシック第2弾のオークス（5月24日、東京）を目指すことが分かった。15日、社台グループオーナーズが発表。鞍上は引き続き松山。15日にノーザンファームしがらきに放牧に出された。