母校の小学校で開かれた祝賀会であいさつするフィギュアスケート・アイスダンスの吉田唄菜＝15日、岡山県倉敷市ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンスの吉田唄菜選手（22）が15日、母校の岡山県倉敷市立粒江小で開かれた祝賀会に出席し、児童約320人や地域住民から大きな拍手で迎えられた。「小学校の経験が今の土台になっている」と話し、花束を受け取った。児童からの「小学