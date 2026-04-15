東京大やソフトバンク、富士通などは15日、人工知能（AI）を活用するための基となるデータの連携を推進する新団体を設立したと発表した。企業や組織に分散するデータを共通基盤を用いて安全に連携することを目指す。ロボットを自律的に動かす技術「フィジカルAI」などへの活用を想定する。新団体は「xIPF（クロスアイピーエフ）コンソーシアム」で、今月10日に設立した。東京大大学院の越塚登教授が代表を務める。ソフトバン