宝塚歌劇団雪組スター瀬央ゆりあ主演、超現実浪漫（シュルレアリスム・ロマン）「DayDream Dali」が15日、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで開幕した。特徴的なヒゲ、独創的な作品、奇想天外な言動で20世紀を騒がせ続けた天才芸術家、サルバドール・ダリの生涯を、白昼夢の世界と現実を織り交ぜながら描いた意欲作。ピカソの絵を見たときや、ショスタコーヴィッチの曲を聴いたときのような感覚になる、まさに宝塚のシュル