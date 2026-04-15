宝塚歌劇団雪組人気スター瀬央ゆりあが15日、大阪市のシアター・ドラマシティーで、主演公演「DayDream Dali」の初日を迎えた。特徴的なヒゲ、独創的な作品、奇想天外な言動で20世紀の世界を騒がせ続けた天才芸術家サルバドール・ダリ。今まさに最期の時を迎えようとしていたダリが、自身の絵によって生み出された超現実世界「ダリランド」へと誘われる。「ダリランド」の王、「キング・ダリ」として若返り、亡き妻「クイーン・ガ