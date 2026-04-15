女優土屋太鳳（31）の初のソロライブ「TAO TSUCHIYA presents−Mo，swing−」（8月3日に東京・ブルーノート・プレイス）の開催が決定した。土屋は、声帯および舌小帯の機能に先天的な制限があり、手術やリハビリを経て、俳優業と並行しながら精力的に音楽活動に取り組んできた。ジャンルレスなパフォーマンスが身近に存在する環境で育った土屋にとって、音楽は切り離せない存在で、ルーツでもある「熱いジャズセッション」