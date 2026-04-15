子犬のお手がなんか他の子と違う…クセが強くて可愛すぎるお手をするわんちゃんの光景が話題となっています。 このわんちゃんのお手をする様子がまとめて投稿されると、「お手本みたいに綺麗なお手」「軍隊みたい」と思わず笑ってしまった方々のコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で127.5万回表示を突破することとなりました。 【動画：子犬に『お手』をさせてみた結果→ドヤ顔が可愛すぎる『強めなお手』】 子犬に