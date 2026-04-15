フジテレビの生野陽子アナウンサーが、産休に入った同局・三上真奈アナとの“バトンタッチ”ショットを公開した。生野アナは１５日、自身のインスタグラムを更新。「今日から水曜と木曜の『ノンストップ！』三上アナの代行を務めます宜しくお願いいたします」と記し、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）のＭＣを務め、産休に入った三上アナのおな