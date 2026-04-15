１５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比１３銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円９３〜９４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８７円３１〜３５銭で大方の取引を終えた。