観光庁は15日、2026年1月から3月にかけて日本を訪問した外国人が日本国内で消費した金額の推計値が、去年の同じ時期よりも2.5％多い2兆3378億円だったと発表した。観光庁によると、2026年1月から3月にかけて最も消費額が多かったのは台湾からの訪日客で3884億円だった。2位は韓国で3182億円、3位は中国で2715億円、4位アメリカ2592億円、5位香港1482億円だった。1年前の2025年の1月から3月期は、中国からの訪日客が5478億円と、全