吉本新喜劇座長のすっちー（54）が13日に更新された「サバンナ」八木真澄（51）のYouTubeチャンネル「サバンナ八木FP1級事務所」に出演。新喜劇座員の給与事情について明かした。週替わりのネタを平日2ステージ、休日3〜4ステージで、週に20前後のステージを上演する新喜劇。キャスティングについて質問されたすっちーは、本番の1カ月前に吉本興業と座長の打ち合わせで決まると説明。座長に一任されるケースがあっても「最終的