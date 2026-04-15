◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセン快勝した東京スポーツ杯２歳Ｓ以来となるパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、Ｗコースで６ハロン８４秒０―１１秒３。先行するレッドレガリア（３歳未勝利）に半馬身先着、最後方から進んだルージュボヤージュ（３歳１勝クラス）と併入した。木村調教師は「久しぶりの競馬になるので、実戦