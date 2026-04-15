いすゞ自動車とトヨタ自動車は１５日、水素燃料電池車（ＦＣＶ）の小型トラックを共同開発すると発表した。いすゞの車両にトヨタが開発した燃料電池システムを搭載し、２０２７年度の生産開始を目指す。実現すれば、小型トラックでは国内初の量産化となる見通しだ。いすゞの電気自動車（ＥＶ）のトラックをベースに開発する。両社は２５年から路線バスでのＦＣＶ実用化に向けて共同開発を行っており、小型トラックにも協業を広