東京五輪男子シングルスで金メダルを獲得し号泣するデンマークのアクセルセン＝2021年8月、武蔵野の森総合スポーツプラザバドミントン男子シングルスで、2021年東京五輪と24年パリ五輪で2大会連続金メダルを獲得した32歳のビクトル・アクセルセン（デンマーク）が15日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。「繰り返す背中のけがのため、もはや最高のレベルで競い、練習することができない」などとつづった。アクセルセ