元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。心に響かなかった言葉を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「『響かなかったなあ』という言葉がありますか？」について聞かれると「誰かに言われたっていうエピソードじゃないんですけど」と前置きした上で「『若い時は特に貯金なんかせずにお金なんか全部使う気持ちでやれ