ソフトバンクは15日、同日に育成選手の川口冬弥投手（26）が佐賀市内の病院で右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）と間接クリーニング術を受けたと発表した。競技復帰までは12カ月の見通し。24年育成ドラフト6位で入団し、昨年6月に支配下登録。1軍では5試合に登板し、防御率0・00だったが、オフには戦力外通告を受けて育成選手として再契約していた。